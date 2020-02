Přežil Iwodžimu a Valentýna nikdy neslavil. Teď ho dojalo 70 tisíc přání

Vysloužilý major William White žije kvůli svému věku a zdraví v pečovatelském domově ve Stocktonu v Kalifornii. Přestože má řadu přátel i milující rodinu, valentýnské přání nikdy nedostal, ani od své ženy, se kterou žil více než 42 let.

To se rozhodl změnit jeden z jeho přátel z domova důchodců, který s Whiteovou rodinou vymyslel plán s názvem „Operace Valentýn“. Výzvu, aby lidé Whiteovi zaslali přání všeho nejlepšího, nechal zveřejnit na internetu. Přítel doufal, že lidé mu zašlou alespoň 104 přání, každé za rok jeho života.

Jenže nápad nadchl tisíce lidí. Z celého světa tak začaly přicházet přání adresované majoru Billovi. Týden před dnem svatého Valentýna, 14. února, jich u sebe měl White neuvěřitelných 70 tisíc. Rodina si dokonce musela najmout dobrovolníky, kteří pomáhají s tříděním došlé pošty. „Je to fantastické,“ sdělil dojatý White.

Většina lidí děkuje Whiteovi, který v armádě strávil 35 let, za jeho službu a boj ve druhé světové válce. To je i případ, ženy, která se podepsala jen jako Jane. Její dědeček rovněž bojoval v druhé světové coby výsadkář. „Tolik mi chybí, když to přání zasílám vám, jako bych ho posílala i jemu,“ napsala žena.