Podle ostravského šéfkukaře má česká gastronomie letos našlápnuto ke změně

Restauraci nyní provozuje na ostravském Landeku, pracoval ale i s michelinskými kuchaři, vařil ve špičkových restauracích v Londýně, New Yorku, Moskvě, na Bermudách i v Burdž al-Arab v Dubaji, považovaném za nejluxusnější hotel světa.

„Opravdu jsem pozitivně naladěn. Snažím se k tomu všemu přistupovat s nadějí, i když je to samozřejmě těžké. Tato covidová doba nás posunula zcela jinde a důsledek toho je i to, že se mění gastronomie. A já věřím, že to bude k lepšímu,“ řekl Právu Valíček.