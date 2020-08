Mysleli to dobře, ale způsobili pobouření. Teď si restaurace sype popel na hlavu

Restaurace specializující se na pokrmy z hovězího masa ve městě Čchang-ša umístila u svého vchodu dvě velké váhy. Pak požádala hosty, aby po jejich použití zadali naměřené údaje do speciální aplikace, která jim následně doporučila, co by si měli dát k jídlu. Vedení také do podniku vyvěsilo nápisy jako „buď spořivý a svědomitý, podporuj prázdné talíře” a „operace prázdné talíře”.