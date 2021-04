Michelinská restaurace začala rozvážet burgery za zlomek ceny a slaví úspěch

Restaurace, jež se pyšní dvěma michelinskými hvězdami, totiž začala do okolí rozvážet burgery, které si mohou vychutnat i lidé, kteří by za normálních okolností o návštěvě luxusní restaurace nepřemýšleli.

Co k netradičnímu kroku podnik vedlo, se poměrně nabízí. Pandemie do města nepustí turisty, epidemiologická opatření navíc restauraci připravují také o hosty v podobě místních obyvatel.

„Jediná věc, kterou jsem k tomu řekl, byla, že pokud se do takového projektu pustíme, pak to musí být výjimečné,” uvedl Roberto Payer, manažer hotelu, jenž spolupracuje s firmou specializující se na rozvoz pokrmů do okolí.