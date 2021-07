Malá moravská obec slaví. Tamní víno uspělo v prestižní soutěži

„Zažíváme ve vinařství naprosto úžasné pocity, je to pro nás velmi výjimečné období. Když jsme v loňském roce vyhráli kategorii bílých vín, bylo to pro nás neskutečné. Byl to v zásadě tak velký úspěch, že nás ani ve snu nenapadlo, že by se mohl někdy opakovat, natož, že bychom stejnou kategorii obhájili i v následujícím roce,“ netajil se radostí výkonný ředitel BV vinařství Vlastimil Valenta.