Legenda jménem burger. Vyzkoušejte tyhle parády

Hamburgery už zdaleka nepatří jen do fast foodu. Ty kvalitní poskočily o několik úrovní výš, do oblasti zážitkové gastronomie. Milují je i děti. Kvalitní čerstvé maso, zelenina, není důvod, abychom jim je nedopřáli k oslavě začátku školního roku. O tom, že dobrý hambáč vás může vystřelit do kulinárního nebe, vás přesvědčí autor dnešních receptů, člověk nejpovolanější, ZED.