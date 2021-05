Láhev vína, které zrálo na oběžné dráze, je k mání

„Obyčejná“ lahev Château Pétrus 2000 by se mohla prodat i za 10 tisíc dolarů (zhruba 214 tisíc korun), po návratu z vesmíru očekávaná cena narostla ještě o dva řády. „Je to velmi harmonické víno, které má schopnost výtečně uzrát, a proto bylo pro tento experiment vybráno,“ řekl znalec aukční síně Christie's Tim Tiptree. I poté, co „zrálo v jedinečném prostředí“ bylo podle něj víno velmi chutné.