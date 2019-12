Kuchař Andy Tan: Stačí jen nakoupit ty správné ingredience

„Menu do kuchařských kurzů sestavujeme tak, aby šlo o jídla, která si lidé potom budou moct připravit i doma. Jsou to tradiční asijská domácí jídla, typicky připravovaná na ulici nebo v jednoduché domácí kuchyni. Stačí jen nakoupit ty správné ingredience a dodržet postup při vaření. Není to nic složitého. Víme, že účastníci našich kurzů potom jídla doma často vaří,“ dodává Andy.