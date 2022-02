Kuchař a kovář v jednom. Čech propojuje jídlo se železem

„Když vím, že budu mít takovou akci v určitém kraji, nakoupím zeleninu u zdejšího farmáře, skočím si pro rybu do místních sádek, seženu to nejzajímavější, co region nabízí. Často mi pak kuchaři, kterým ukazuji, co vše se dá z takových produktů uvařit, říkají, že ani nevěděli, jaké mají v okolí ryby. Chodili si je kupovat zmrazené v igelitu do nějakého velkého neosobního řetězce,“ říká muž, který rád připravuje jídla tradiční české kuchyně.