Kousek malebného pařížského kopce si můžete poválet na jazyku

Víno z okouzlujícího pařížského kopce, jenž býval doslova vesnicí umělců, má také hlubší sociální přesah. „Je to taková tradice. Od vzniku zdejšího vína putuje výtěžek z prodeje na podporu znevýhodněných dětí a zdejších seniorů. A to je myslím to, co dává po celou tu dobu největší smysl,” uvedl Éric Lejoindre, starosta 18. pařížského obvodu, kam Montmartre spadá.