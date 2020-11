Hvězdu Jmenuju se Earl nepoznáte. Rezignoval na diety a neuvěřitelně zhubl

Populární herec původem z New Yorku popsal, co jej vedlo k razantní změně postavy. „V první řadě chci být na světě s mojí manželkou a dětmi co nejdéle. A taky už mě nebavilo neustále nosit u sebe kapesník, kterým jsem si musel utírat čelo. Potil jsem se i v zimě, sotva jsem si na sebe dal tričko,” říká v upřímné zpovědi Suplee.

Přiznává, že se za obezitu styděl. „Ve výtahu jsem zadržoval dech, aby lidi neslyšeli, jak hlasitě funím. Do postele jsem chodil s bolestí nohou, nevěděl jsem, jestli budu druhý den schopný vůbec vstát z postele. Přestal jsem si být jistý, jestli mě unese židle. Nebo schody... bože po**aný schody,” vzpomíná herec.

Tohle už je skutečně minulost. Foto: Profimedia.cz

Stejně jako řada dalších lidí trpících obezitou přisuzoval Američan svůj stav mnoha faktorům. „Genetika, výchova, strava, obviňoval jsem pak i sám sebe. Ale dneska vím, že hlavní problém byl v těch neustálých dietách. Nikdy se mi nepodařilo zhubnout dlouhodobě, vždycky přišel jojo efekt,” říká muž, který dietu držel už ve svých pěti letech.

„Ostatní děti jezdily v létě na tábory, já jsem jezdil k babičce do Vermontu, kde na mě dohlíželi, abych zhubnul. Už nevím, kolik jsem tenkrát vážil, ale měl jsem baculaté tvářičky a rád jsem sledoval televizi. A prarodiče měli pocit, že s tím něco musí udělat,” vzpomíná na svoje první omezování.

V dietách pokračoval i později. Zkoušel nejrůznější typy stravovacích omezení, výsledky ale byly vždycky vrtkavé. „Těch diet bylo opravdu hodně, ale po nějakém čase pro mě normální jídlo přestalo být přitažlivé, za což mohly všechny ty diety. Když se nikdo nedíval, nasoukal jsem do sebe sendvič v celé své nablýskané kráse. Za barákem jsem si tajně objednával pizzu, pak jsem se zbavoval důkazů,” vypráví.

„Vrchol pak byl, když mi rodiče slibovali, že za týden úspěšného dodržování diety, což ve skutečnosti znamenalo spíš týden dobře ukrytých důkazů, mě vezmou na výlet do drive thru, kde si dáme něco na zub. No a když jsem pak později měl díky penězům ze seriálů Boy Meets World vlastní auto, odměňoval jsem se prakticky denně. Asi za to, že jsem byl naživu,” přemítá herec, který ve fast foodech zažil i vtipné historky.

„Jednou jsem se třeba hádal se zaměstnancem, který mi nechtěl dát čtyři porce malého mléčného koktejlu do jednoho velkého kelímku od sodovky. Musel jsem si koupit extra kelímek a udělat to sám před jeho zraky. Neuvěřitelná drzost,” vzpomíná dnes s úsměvem Suplee, který se od roku 2005 objevoval v seriálu Jmenuji se Earl, kde ztvárnil opožděného bratra Jasona Lee.

„Bylo mi tehdy čtyřiadvacet, vážil jsem přes 220 kilogramů, znal jsem otevírací dobu každého fast foodu v Los Angeles a myslel jsem si, že nejsem schopný dodržet dietu. Tehdy mě ještě nenapadlo, že naopak diety zrazují mě. Měl jsem sice televizní role, kde jsem hrával milé a tlusté postavy, ale vnitřně jsem byl strašně nešťastný,” vysvětluje.

V roce 2016 začal Suplee s takzvanou low-carb dietou, jejíž princip spočívá v drastickém omezení sacharidů. „To mi docela vyhovovalo, navíc jsem mohl pořád baštit dost nezdravých věcí. Za dva roky jsem zhubnul skoro 50 kilogramů, což se zdá jako úspěch. Jenomže jsem se sice cítil menší, ale zároveň jsem slábl. Na lékařském vyšetření v roce 2018 se ukázalo, že z každých 10 zhubnutých liber (4,5 kilogramu) bylo asi 40 procent ve svalech,” konstatuje Suplee, který začal doslova šílet.

„Věděl jsem, že musím jíst víc bílkovin, ale zároveň jsem věděl, že přestanu hubnout. Hledal jsem odpovědi uprostřed osobní krize a pustil si na YouTube TED Talks konferenci, kde mluvil o zdravém stravování jistý doktor Mike Israetel,” vysvětluje.

Právě Israetel není zrovna vyznavačem diet. Prosazuje zdravý přístup k jídlu a jeho množství. „Tehdy jsem vážil asi 150 kilogramů, ale většinu jsem shodil kvůli low-carb, takže jsem se stále cítil slaboučký. Můj nový přístup spočíval v tom, že se přestanu omezovat v typech potravin. Hlídal jsem si energetický výdej a příjem, to je všechno. A hádejte co? Začal jsem jíst zdravěji. Kuře, losos, tmavé pečivo, sem tam proteinový koktejl. Po čase jsem přestal na jídlo zírat jako na kalorie, ale jako na skutečné jídlo. Zní to jednoduše, protože to jednoduché je,” popisuje herec proměnu, během které ale zpočátku začal hlavně přibírat na váze.

„Později jsem pomalu začal hubnout, nijak rychle, ale trvale a udržitelně. Občas si dám něco jen tak pro potěšení, ale držím se toho, co moje tělo potřebuje. Je mi 44 let, vážím asi 117 kilogramů, zvednu nad hlavu skoro dvoumetrákovou činku. Cítím se zdravý, silný a šťastný,” prozrazuje 185 centimetrů vysoký muž.