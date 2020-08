Duch slavného sládka se po letech vrací do Brna

Do historického centra Brna se po více než 150 letech vrátí pivovar. A nebude ledajaký. Pivo se totiž bude vařit ve stejných místech, kde se skutečně pivo vařilo až do roku 1862, a především do míst, kde působil zřejmě nejslavnější český pivovarník a sládek František Ondřej Poupě (1753–1805).