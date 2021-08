Dnes je Mezinárodní den piva. Jeden trend se drží už několik let

Ačkoliv si lidstvo pivo dopřává v různých formách už více než šest tisíc let, svůj mezinárodní den letos oslaví teprve po patnácté. Svátek se z lokální události ve Spojených státech dostal v průběhu let do velké části světa a dnes se slaví ve více než 50 zemích. Často jej ve světě doprovází nejrůznější festivaly, degustace a speciální edice pivních dobrot.