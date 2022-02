Čtrnáctiletý talent hraje na několik hudebních nástrojů a sbírá ocenění po světě

Matthew, který se narodil v bilingvní rodině, žil do 6 let ve Velké Británií, kde začal s hrou na flétnu. A od té doby, co žije v Česku, k tomu přidal i hru na klarinet a klavír a také zpěv. Na rozdíl od jazykové výbavy však hudební zaměření nepodědil od svých rodičů.