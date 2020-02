Boom minipivovarů je pryč

Nejvíce minipivovarů, a to jedenáct, je přímo v moravské metropoli. „Brno je specifické svou pivní kulturou. Podstatná je vyšší kupní síla obyvatel. Jde navíc o univerzitní město a studenti mají zájem experimentovat, takže počet minipivovarů v něm poroste,“ uvedl Vrána.

Příkladem je Pivovarský dům Poupě v Dominikánské ulici, který se má otevřít ještě letos a má vrátit výrobu do míst, kde byl v minulosti městský pivovar. „Návrat výroby do historických míst je celorepublikovým trendem,“ uvedl Vrána.

Nedomyslelo se to. ČSSD si sype popel na hlavu kvůli komedii kolem DPH na pivo

Nedomyslelo se to. ČSSD si sype popel na hlavu kvůli komedii kolem DPH na pivo Domácí

„Okolnosti nás donutily zamyslet se nad budoucností našeho pivovaru a přiznat si, že prvotní nadšení bylo silnější než rozumné plánování do budoucna. Pivovar nelze dlouhodobě provozovat jako volnočasovou aktivitu po práci a o víkendech. Náš pivovar je příliš malý na to, aby nás uživil, ale zároveň příliš velký na to, abychom se mu věnovali při zaměstnání,“ uvedli před zavřením minipivovaru v Šatově jeho vlastníci na sociální síti.