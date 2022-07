Žehlírna pomůže festivalovým divákům vypadat elegantně

„Denně stihneme vyžehlit dohromady s kolegyněmi asi pětatřicet kusů oblečení,“ uvedla Nikol. „Nejčastěji žehlíme košile a společenské šaty,“ pokračovala s tím, že žehlírna je milovníkům filmu k dispozici každý festivalový den od deseti hodin dopoledne do sedmi hodin do večera.

Všechny tři drobné slečny působily na první pohled s poměrně robustními žehličkami v rukách svěže, i když bylo pokročilé odpoledne. „Občas je to k večeru náročnější, ale dá se to vydržet,“ svěřily se dívky. „Snad asi největší kuriozitu, kterou jsme tu žehlily, tak to byly plavky,“ prozradila Veronika.

S žádnými hvězdami filmového plátna, alespoň co vědí, se dívky dosud v žehlírně nesetkaly. „Byla tady také nějaká herečka, ve vestibulu se podepisovala, tak podle toho jsme to odtušily, ale my jsme ji nepoznaly. Byla to nějaká zahraniční filmová hvězda,“ tipovaly.