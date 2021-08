Zahájení karlovarského festivalu ovládnou regionální dobroty

V minulosti některé hvězdy festivalu dopředu avizovaly, že mají například alergii na některé potraviny, ale to se letos vůbec neděje. „Většinou nám to produkce řekne, ale všeobecně hosté festivalu nejsou vůbec nároční. Nabídneme jim stejně jako všem regionální potraviny, aby opravdu ochutnali naši vyhlášenou a tradiční českou šunku,“ uvedl Benda. „Ze zkušeností víme, že největší hvězdy festivalu si na rautech spíše jen sem tam něco zobnou,“ dodal.

Chybět ale nebude ani osvědčená zahraniční klasika z minulých let. „Ze Španělska nám dovezli Iberico šunku, která se bude filírovat přímo před zraky hostů,“ popsal Benda s tím, že se jedná o nejkvalitnější šunku, která zraje dva roky. „Budeme k ní připravovat různé antipasty, ale i třeba papričky plněné farmářským čerstvým sýrem. Je tu tedy koncept toho, na co jsou lidé na festivalu zvyklí, a do toho to spojujeme s potravinami našeho regionu,“ dodal.