Vary přivítaly i vyhlášeného cukráře Josefa Maršálka, přiblížil co chystá pro diváky

„Sotva jsme dotočili druhou řadu Peče celá země, tak uplynuly dva týdny a my jsme začali natáčet 16dílný dětský seriál o vaření a pečení, který se bude jmenovat Cukrárna u Josefa,“ řekl Novinkám.

Přiznal také, že práce s dětmi před kamerou bývá náročná. „Musíte s nimi dělat bábovku, bublaninu, a ještě do toho vám reptá maňásek, kterého ztvárnila Zorka Jandová. Tak je to docela záhul a je to krásná a příjemná práce s příjemnými lidmi,“ dodal.