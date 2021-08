U mých pohádek už moje děti nepláčou, říká k Tajemství staré bambitky 2 Tomáš Klus

„Moje děti už jsou smířené s tím, že ne vždy musí být maminka moje žena. Ale už jsme si vysvětlili, že je to v pořádku, že to jsou pohádky a že když to má šťastný konec, tak je to v pořádku. Takže už se na to dívají s tím, že nepláčou u toho, a i se kochají tím, že tatínek je třeba král, a mají z toho radost,“ přiblížil zpěvák a otec tří dětí Tomáš Klus, který v pokračování pohádky hraje krále.