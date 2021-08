RECENZE: Geniální, unikátní, sexy. Prostě Tina Turner

Koncem padesátých let se talentovaná, ale zcela naivní Anna Mae Bullocková upnula na muzikanta Ika Turnera, který vymyslel jméno Tina Turner a skutečně odstartoval její kariéru. Ze začátku byl skvělý, ale později, když se kariéra nedařila, se ukázalo, že je to paranoidní blázen. Bral drogy, Tinu mlátil a obecně se choval jako diktátor. Zpěvačka v dokumentu říká, že mu odpustila, byl prostě duševně nemocný.

Koncem sedmdesátých let téměř nikdo nevěřil, že se už pomalu stárnoucí Tina dostane zpět na vrchol, ale stalo se. Chtěla být jako Rolling Stones, a nakonec se to povedlo - začala vyprodávat stadióny. Producenti a muzikanti o ní vyprávějí, že si nebyli jistí, jak to dopadne, ale mohlo to být jinak? Jde o jednu z mála zpěvaček, na kterou sedí přívlastky unikátní i geniální.