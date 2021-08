KVIFF: Největší zájem u Thermalu je o pivo

„Nejvíce lidí přišlo o zahajovacím festivalovém víkendu. Pak ten zájem malinko opadl, ale nemyslíme si, že by na to mělo vliv deštivé počasí – zájem o pivo je pořád,“ popisovala Nikol Moravcová z marketinku společnost Pilsner Urquell před hlavním stanem společnosti, který stojí na prostranství pod hotelem Thermal.

Otvírá v deset ráno a provozní dobu má do dvou do rána. „Stává se nám, že musíme návštěvníky upozorňovat, že budeme zavírat,“ popsala noční zaujetí u zlatavého moku Moravcová.

„Hladinku si spíše objednávají páni, protože muži jsou větší a pijí pivo rychleji. A dámy se spíše přiklánějí ke šnytům. My ho rádi nabízíme, protože to je degustační pivo,“ dodala Moravcová.

„Podáváme na něm různé pomazánky, masové, sýrové, guacamole, a tak věříme, že si každý něco najde. Je to vhodná varianta pro ty, co se neumí rozhodnout, a ty, kteří se chtějí podělit s kamarády u stolu,“ konstatovala.

„Na terase máme naše krásné retro autíčko, kde se tedy nečepuje do skla, ale do vratných kelímků,“ uvedla Moravcová s tím, že mobilní retro výčep má v podstatě otevřeno nonstop, tedy s ohledem na počasí.

Pod velkým sálem karlovarského Thermalu je občerstvení Zoltána Javorky. „Je to zcela jiný festival, než jsme byli dosud zvyklí. Lidí chodí dost v celku, ale je to zcela jiná klientela. Chybí zahraniční klientela, tudíž i sortiment je zcela jiný než obvykle,“ uvedl Javorka.

„Prodávají se především smažená jídla, jako jsou hranolky nebo krokety, prostě to, co jedí mladí lidé. Střední vrstva tady chybí,“ pokračoval provozovatel občerstvení, které je na festivalu již řadu let.