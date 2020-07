Jiří Bartoška: Na medvěda půjdu do kin hned několikrát

„Hlavně nehuhlej, ať tě slyším,“ říká směrem k Markovi Ebenovi Jiří Bartoška ještě před tím, než se začne pozvání natáčet. Oslovený sedí uprostřed Velkého sálu a výtku přijímá s úsměvem. To, že se oba sešli ve Varech, považují v době koronavirové za úspěch. A doufají, že na akci Tady Vary přijde do českých kin co nejvíc lidí.

Proč jsme dnes tady, ve Velké sále hotelu Thermal, pane Bartoško?

Proč jsme dnes tady? Protože stínujeme velký festival. Velký festival, 55. ročník, měl začínat 3. července a končit 11. července. Dneska 3. července je, ale není 55. ročník, ale pořád máme apendix 54. My jsme se v dubnu rozhodli, že festival nemá smysl za podmínek, které byly nastaveny, dělat, že by to mohlo tu značku devalvovat. Zároveň bylo uděláno hodně práce, hlavně z programového oddělení.

Jiří Bartoška a Marek Eben na natáčení zdravice 3. července dopoledne. Foto: Jan Handrejch, Právo

A tak jsme si řekli, proč toho nevyužít. Oslovili jsme kinaře, jestli by neměli zájem, že bychom tam udělali takovou malou akci. Počítali jsme s tím, že když jich bude čtyřicet, že to bude úspěch. Ve finále se jich přihlásilo 96. Dokonce volali i z Trenčína, jestli by se mohli zúčastnit.

Kolik filmů Tady Vary odehrají?

Je to šestnáct titulů, tři evropské premiéry, jedna světová. Poběží po celé republice. V 96 kinech uvidí lidé filmy, které by se asi do běžné distribuce nedostaly... Každý den uvidí dva jiné filmy. A já jsem říkal, že kdyby do každého kinosálu přišlo jen třináct lidí, vynásobíme-li to těmi 96, tak to reprezentuje narvaný Velký sál v karlovarském Thermalu.

Jiří Bartoška ředitel MFF Karlovy Vary: o strachu z kina, rouškách a Trenčínu Video: Novinky

Na jaký film půjdete vy?

Rozhodně na Mekyho Šimona Šafránka. Tam jdu dokonce na medvěda (klanění divákům - pozn. red.), v delegaci. Je to osmého července. Všem film doporučuju. Začne a vy se začnete usmívat. Skončí a vy se pořád usmíváte. Všem ho doporučuju. Potom jedeme 9. července na medvěda do Brna a 10. jedu do Jihlavy. A je pravdou, že ve Varech, když je velký festival, tohle všechno člověk nestíhá.

Kolik filmů z těch šestnácti jste viděl?

Oficiálně ani jeden. To náleží jen uměleckému řediteli Karlu Ochovi a jeho lidem. Fungují jako svébytné oddělení, které se samo rozhodne, co na festival vybere. A probůh, neexistuje, aby jim někdo jiný do jejich výběrů zasahoval.

V hotelu Thermal v Karlových Varech byl 3. července 2020 slavnostně zahájen virtuální ročník Karlovarského mezinárodního filmového festivalu. Na snímku zleva Marek Eben, Jiří Bartoška a Kryštof Mucha. Foto: Jan Handrejch, Právo

Takže uděláte v daných kinech medvěda a sednete si do sálů a užijete si to, že se můžete na filmy v klidu dívat?

Ano. V případě Mekyho se ale na daný film podívám podruhé, protože poprvé jsem ho viděl promítat na zeď baráku u Mekyho na zahradě, kde vše pustil pro kamarády. Konečně vše uvidím na velkém plátně. A ani nevím, na jaký film jedu do Brna, ale i na něj se podívám.

Když se vrátím k Trenčínu. Mohli se do akce Tady Vary připojit?

My ho vzít nemůžeme. Distributoři nám dávají práva promítnout film na určitém území. A Slováci jsou bohužel už jiným státem. Rádi bychom Trenčínu vyšli vstříc, ale nejde to. Bylo by kolem toho strašně papírování a myslím si, že by se to ani po téhle administrativní stránce nestačilo udělat. Ale to, že se o akci na Slovensku ví, že by se do ní chtěli Slováci zapojit, to nás potěšilo.

Jiří Bartoška a Marek Eben tvrdí, že letos tradiční cena MFF KV patří hlavně divákům a kinařům, kteří se do akce Tady Vary zapojí. Foto: Jan Handrejch, Právo

Diváci zatím do kin moc nechodí, sedí tam v rouškách. Myslíte si, že tohle zlomíte?

Nemáme žádnou ambici něco lámat. Ale pravdou je, že lidi skutečně do kin nechodí. I když teď jsem byl na představení, které bylo úplně narvané. Na Jatkách 78, na La Putyce... Ten strach ale v lidech je. Zaseli v lidech strach. A jak se to bude uvolňovat? Uvidíme. Ve Varech bylo na sobotní představení prodáno tři sta lístků, což je obrovský úspěch. To mluvím o on-line prodeji, někteří lidé chodívají do kina tak, že jdou rovnou k pokladně a koupí si lístek. Tohle číslo není konečné.

Součástí festivalu jsou i reklamní předměty. Máte je i letos?

Máme. Každé město má svůj hrnek. I každé kino má svůj název, když dopijete svůj čaj nebo kafe, tak zjistíte, jste ve Scale, tedy v Brně. A máme i trika, která si mohou lidi koupit. Mají na sobě název akce Tady Vary a vzadu pak soupis kin, která se do ní zapojila.