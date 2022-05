Ženy na mostech. Sloupek Štefana Švece

Na pročítání divných wikihesel je krásné to, kolik nových věcí se člověk dozví. Například že ženy připadají mužům automaticky přitažlivější, pokud se s nimi potkají na závěsných mostech (heslo Misattribution of arousal). Nebo že dle jisté teorie by většinu problémů lidstva vyřešilo vyhození Měsíce do povětří (heslo Alexander Abian).