Vychází nový Salon: Viktor Kossakovsky i esej o Boženě Němcové, emancipaci a identitách

● Rozhovor s dokumentaristou Viktorem Kossakovským , režisérem filmu Gunda o hospodářských zvířatech; autor zdůrazňuje, proč bychom měli přestat jíst maso , a vypráví, jak se mu on sám začal v dětství vyhýbat, a taky o své hrdince prasnici Gundě s hereckým talentem Meryl Streepové

● Recenzi Kláry Vlasákové na úspěšný román Andrése Barby Město světla; co se stane, když do jednoho fiktivního města dorazí z pralesa skupinka dětí, která místním nezapadá do škatulek a odmítá se přizpůsobit?