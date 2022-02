Vychází nový Salon: Sara Polak o budoucnosti, technologiích a cloudových společenstvích

● Rozhovor s evoluční antropoložkou Sarou Polak o budoucnosti a technologiích; proč se naše společnost nachází na hraně chaosu a co z toho může vzejít, jak technologie proměňují politiku a můžou cloudová společenství – tedy globální decentralizované komunity propojené internetem – nahradit stát ?

● Recenzi Martina Šrajera na teenagerský televizní seriál Lucii Kajánkové TBH ; co se z něj dospělí diváci můžou dozvědět o světě dospívajících – o hledání sexuálních identit i individuální zodpovědnosti, o skutečném i virtuálním světě , o životě mimo škatulky?

● Sloupek Apoleny Rychlíkové o knížce Édouarda Louise Kdo zabil mého otce ; proč je v autorově kritice činů politické třídy důležitá personifikace, čím pracující třídu poškodil Jacques Chirac a čím Emmanuel Macron a jaká jména by se v tomto kontextu dala vyvolat mezi českými politiky?

● Krátké glosy o nových knihách; jsou to monografie Zygmunta Baumana Tekutý život, biografie Houellebecq od Denise Demonpiona, grafický román Reinharda Kleista Knock Out!, memoáry N. J. Andrejeva To, nač se vzpomíná a básnická sbírka Matěje Lipavského Genciána