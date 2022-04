Válka jako vládce všech věcí. Esej Petra Fischera

Útok i obrana musejí být zapojeny do osudového odvalování dějin, aby bylo možné ospravedlnit válku, která je považována za překročení všech limitů rozumu, za vstup do bezbřehé iracionality.

Za války se neztiší jen múzy, ale i myšlení, které je podobně hnáno vylučující logikou nepřátelského střetu. Válka, síla nejtemnější tmy, jak píše v Kacířských esejích český filosof Jan Patočka, v mnoha směrech paradoxně projasňuje krajinu dne. Ve světle válečných blesků najednou všichni víme, co je dobré a co je špatné i kdo je kdo. Vše je jasné, stačí přiložit měřítko válečné pravdy. Myšlení náhle svou přehlednou geometrickou strukturou jasně vedených linií připomíná bojové fronty. Krajina našeho života je osvícena (tedy zatemněna) starou logikou konfigurace přítel/nepřítel, která předtím nebyla tak jasně vidět, skrývala se, aby mohla náhle vyskočit a chopit se dění.

Světlo poznání tu míří dokonce i do minulosti a do budoucnosti. Překresluje blízké i vzdálené dějiny, rozvrhuje postup politických společenství do budoucna, opět je definuje. Stává se konečně znovuobjeveným algoritmem dějin.