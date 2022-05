V Košířích. Nad knihou Martina C. Putny

V takovém okamžiku už vlastně literární badatel opouští roli vědce a sám se stává mýtotvorcem či aspoň někým, kdo by mýtotvorbu rád povzbudil. (Což zřejmě není nijak výjimečné: i autor této recenze před lety v nadsázce pohrozil, že pokud by jeho domov, Jižní Město, měl nadále zůstávat bez vlastního románu, možná ho nakonec napíše sám.)

Přesto je zřejmé, že je jeho kniha vedena snahou, aby se pro něj (i pro další) Košíře staly nejen bydlištěm a „přebývadlem“, ale též domovem a údělem. Jak říká, člověk může občas romanticky zatoužit po Sněžce nebo třeba po údolí Grand Canyonu a řece Colorado. Ale „ze Sněžky dolů či z Grand Canyonu nahoru měl by se rád vracet domů. Jsou-li tedy bydlištěm člověkovým Košíře – měl by se rád vracet do tohoto pražského Little Canyonu a k Motolskému potoku a na kopce, které košířský úval vroubí z obou stran“.