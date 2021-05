Upřímnost v každodennosti. Sloupek Apoleny Rychlíkové o knihách Elsy Aidse a Miřenky Čechové

Aids zvolil úsporný styl, zaměřil se na introspektivu a upřímné vhledy do každodenní rezignace, která prostupuje vypravěčův život. Oproti jiným knihám, pohybujícím se na tomtéž půdorysu, není autor nikterak okázalý, ale ani cynický. Čas líně plyne a Aids ho tak tak zvládá popisovat. Je to lapidární a stačí to.

Oproti tomu Baletky (Paseka 2020) Miřenky Čechové hýří energií. Zatímco Aidsův vypravěč dochází na prahu čtyřicítky k letargickému sebepřijetí, kdy na sebe po předchozích zkušenostech odmítá klást jakékoli nároky, Čechová dává čtenářům nahlédnout do úplně jiného životního období – dospívání. Specifikum baletní konzervatoře, která je pro hrdinku vysněným prostředím, zesiluje fyzičnost prožitků, spojených s až absurdními nároky na mladé ženské tělo. O tom, jestli uspějete, mnohdy nerozhodujete ani vy sama. Stačí, aby vám narostla prsa, a sen o Labutím jezeře se rozpadá. A spolu s ním všechno, čemu jste dosud věnovala veškerou svou energii.

Miřenka Čechová Foto: Milan Malíček, Právo

Autoři prokládají svůj text básněmi, respektive deníkovými zápisky. Poezie Elsy Aidse působí spíše jako hlubší ponor do již řečeného, nový opis skutečnosti. Básně jsou v textu jakoby navíc, ale přitom přesně na místě – jako myšlenka, která člověku dává možnost se na chvíli zastavit. Čechové autenticita, vytržená z vlastních deníků z doby dospívání, má v něčem opačný efekt. Vnáší do prozaického díla chaos. Dělá to však s citem pro dramatickou stavbu. Když autorka mezi přímočaré, ale zároveň mírně stylizované řádky o tom, která ze spolužaček si začala píchat perník, jací muži před internátem onanovali nebo co za trest si kdo vysloužil drzostí v hodině, vkládá své syrové pubertální zápisky, dává mezi oba styly vyprávění jasné dělítko. Tady je příběh a tady jeho inspirace.

Obě knihy, vydané během minulého roku, vnesly do české literatury specifický rozměr autenticity. Nejde ani tak o to, že reprezentují osobní styl prózy, jako o to, co nám skrze ni říkají o realitě každodennosti. Novela Elsy Aidse prezentovaná jako „autoportrét zaostřený na nejbližší okolí“ a román Miřenky Čechové „o tanci, divokých devadesátkách a hledání sebe sama“ pracují s u nás ne tolik běžnými principy feministického vyprávění, případně zkušenostmi nižších sociálních tříd.

Vtipně se při jejich četbě ale vtírá ještě jedna myšlenka: mohla by novelu o opuštění rodiny stejně lapidárně shrnout žena a jaké by byly zážitky mladého, dospívajícího sportovce-muže?