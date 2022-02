Tlustá stěna zvyku. Nad knihami Mieko Kawakami a Kateřiny Rudčenkové

Proto také všechna ta podezření, jestli je literatura, která je výrazně zasazena do světa žen, skutečně hodnotná. Třeba u tetralogie Eleny Ferrante Geniální přítelkyně vyprávějící o dlouholetém komplikovaném přátelství dvou Italek se opakovaně objevovaly pochyby, jestli to náhodou není jenom „červená knihovna“ (což zní zrovna u knižní série o moci, třídě a násilí legračně).

Že právě ženské postavy tak detailně řeší svou finanční situaci, není náhoda. Ženy, zvlášť pokud jde o matky samoživitelky, čelí častěji hrozbě chudoby a zároveň nejsou příliš pracovně flexibilní. To si Nacuko uvědomuje napříč celým svým životem. V okamžiku, kdy její matka odešla od násilnického otce, propadla se celá rodina do chudoby minimálně na další dvě generace.

Přestože se tu detailně řeší ekonomický rozměr rodičovství, to důležitější leží přece jenom jinde, a to v otázce, proč děti vůbec mít. Sama Nacuko, potýkající se s existenciální krizí, si není odpovědí jistá: má mlhavý pocit, že by se chtěla se svým potenciálním dítětem potkat, ale má pochyby, zda by jako matka obstála.