Sloupek Táni Zabloudilové: Firma

Je to přitom jen pár měsíců, co Netflix zveřejnil čtvrtou řadu Koruny, ve které se s osamělostí života členky královské rodiny, depresemi a bulimií potýká Harryho matka, princezna Diana. Toto životní období i ona zpětně popsala v televizním interview.

Právě to, jak se členové rodiny potýkají s pocitem „uvězněnosti v systému", jak to formuloval Harry, je hlavním tématem seriálu.

Sledování Koruny i aktuálních vztahů v královské rodině, což v dnešní popkulturní době do značné míry splývá, nás všechny nutí vyjádřit politická stanoviska i odhalit kus vlastní osobnosti, pokud máme formulovat, na čí straně stojíme. Podle průzkumu zveřejněného v The Economist považují mladší Britové výpověď Harryho a Meghan za důvěryhodnou. Starší je mají za fňukny, které nepochopily svou roli, či za lháře. Podobně jako téměř ve všech společenských konfliktech dneška hrají i tady velkou roli identity a generační spor.

Meghan s Harrym na tradiční královské „vydrželi jsme to všichni, vydržíte to i vy“ zareagovali přesunem do slunné, liberální Kalifornie. Opustit královskou rodinu se ovšem rozhodl už Edward VIII., popularitou monarchie otřásl i rozvod Charlese a Diany. Málokdo tak dnes čeká, že by kvůli dvěma mileniálům Koruna nakonec své hlavní téma změnila.