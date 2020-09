Sloupek Štefana Švece: Další půlmetr generační propasti

Dojatě a s pochopením sleduji jejich naděje a plány. Vím, že s lidmi narozenými do šedesátek se nebaví, protože zaklínadlo OK boomer je zbavilo povinnosti ty analogové bytosti vnímat. Nás, členy generace X, co ještě v šeru zvládáme předstírat pohyblivé klouby, však mileniálové přece jen potkávají. Nejde přitom přehlédnout tetelivé rozechvění, s nímž se těší, až budou konečně vládnout světu.

Ano, my čtyřicátníci víme, že naše hodnoty jsou zastaralé a měly by zmizet v biokontejneru dějin. Chápeme lesk v mladých očích, jenž odráží příští, spravedlivější planetu. A nemáme to srdce říkat jednomu každému mileniálovi, který v nás vidí neandertálce, že jeho sen se nenaplní.

Generace X je zdaleka nejpočetnější věkovou skupinou v celé demografické skladbě. Bude jí ještě za třicet let. Pracovní trh, reklamní trh a také politický trh se zaměřují na nás, protože v nás nacházejí nejširší společenskou sílu. Jinak řečeno: korporace budou dál vymýšlet zboží a služby pro nás, politici program pro nás a média zábavu pro nás až do důchodu. Ještě jednodušeji: všechno bude pořád po našem. Za zmíněných třicet let už zoufalý mileniál nezamává na žádné barikádě ani posledním roztrhaným transparentem. Tak unavený bude z toho, že vydělává na důchod třem mým vrstevníkům.

Kdyby snad některý z nich přece jen zamávat chtěl, smetou ho ze zálohy naše a jeho děti. Ty se logicky vrátí k nám, jako generace jsme totiž sympatičtější. Je nás hodně, a tak jsme si museli slovo a hlas mezi sebou přece jen trochu vymakat. U mileniála ke slávě víceméně stačí, aby přešel ulici a nezakopnul. Věří, že mu svět má naslouchat prostě proto, že existuje. Lidé mladší než on nebudou mít proč tenhle omyl snášet.