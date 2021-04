Sloupek Saši Uhlové: Učitelům s láskou

Teď v době pandemie jsou učitelé zase často obviňováni, že vlastně nic nedělají, válejí se doma a berou za to peníze. Občas se objeví i názor, že mladší generace učitelů bude lepší, jako by snad dříve žádní dobří nebyli.

Dalším velkým problémem jsou osnovy, které obsahují tolik nepotřebného balastu, že by si to všechno zapamatovat nešlo, i kdyby snad náhodou někdo chtěl. Zároveň se ve vzdělávacích plánech nepočítá s procvičováním dovedností, které člověk potřebuje pro existenci v současném světě. Škola se tak čím dál více vzdaluje reálným potřebám žáků a studentů a stává se světem sama pro sebe. Do toho je potřeba, aby se děti naučily na testy k přijímačkám, takže i sebelepší učitel češtiny nebo matematiky je na základní škole předem sešněrován jasně danými požadavky, čeho jeho žáci musí dosáhnout.

Představa, že všechno je vina učitelů, je zjednodušující, a hlavně urážlivá vůči všem, kteří svou práci vnímají jako poslání a dávají do ní kus duše, vymýšlejí, jak látku žákům co nejlépe přiblížit, či dokonce pracují daleko nad rámec svých povinností a věnují zvláštní pozornost dětem ze špatného socioekonomického zázemí. Za svůj život jsem potkala hodně dospělých, kteří pocházeli z velmi nuzných poměrů a měli negramotné nebo pologramotné rodiče. Když jsem se vyptávala, co jim pomohlo, často to byl osvícený pedagog.