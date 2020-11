Sloupek Kateřiny Tučkové: Galerie v ulicích brněnského Bronxu

Plán na výzdobu štítových stěn místních činžáků malbami předních českých výtvarníků a výtvarnic si kvůli své lokaci vysloužil řadu vzteklých či posměšných reakcí. A také protestních hlasů, neboť lidé se mohli vyslovit nejen pro, ale i proti některým z třiapadesáti projektů, které byly zařazeny do klání o peníze z městského, participativního rozpočtu.

Výsledek tak možná překvapil i samotného autora myšlenky, literáta a nakladatele Martina Reinera : mezi návrhy postavit v brněnských čtvrtích nová parkoviště, dětská hřiště či komunitní gril skončila pouliční galerie situovaná do vyloučené lokality na pátém místě. A získala tak částku, jež znamenala zelenou pro alespoň část z dvaceti zamýšlených muralů.

Týden nato stál větší hlouček před domem na Francouzské 38, kde se proti nebi začalo rýsovat letadlo od malíře Jana Šrámka, a o další týden později pak Brňané z nejrůznějších čtvrtí přihlíželi, jak se na Bratislavské 40 na svět klube postava schoulená ve spacáku podle návrhu Evy Koťátkové. Do konce roku k nim, bude-li přát počasí, přibudou díla Františka Skály a Petra Maliny.

Tím však ambiciózní plán nekončí – s přispěním soukromých sponzorů by se měla pouliční galerie muralů do dvou let rozrůst o malby mnoha dalších etablovaných umělců – kupříkladu Jiřího Davida, Jana Gemrota, Anežky Hoškové či Tima.