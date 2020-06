Sloupek Apoleny Rychlíkové: Nebezpečný romantismus

Na dalším serveru se zase dočítám, jak se polský prezident snaží prosadit vyloučení údajné LGBT ideologie ze školních osnov. O lidech odlišné sexuální orientace se bude oficiálně mlčet, protože „neexistuje manželství v jiné podobě, než je svazek ženy a muže, to je jediná ústavně přípustná forma“.

Je mi z toho zle. V Evropě se důsledkem národně konzervativních politik nemohou různí lidé cítit bezpečně. U nás se k podobným tendencím schyluje také, extra velká téma to ale zatím není.

Po celý svůj dospělý život jsem žila v domnění, že existuje celospolečenský konsenzus na sekulárním státu jako základním stavebním kameni demokratického uspořádání. Pak k nám ale dorazil strašák uprchlické krize. V národoveckých tendencích začalo hrát poukazování na katolické kořeny Evropy prim. Nenávist dostala tvář konzervativního bojovníka, na kterém je všechno správně. Chrání rodinu, národ a zdravý rozum. Že přitom zuřivě kope do všeho, co sám označí, že je „proti Bohu“? To jsou jen takové škarohlídské marxistické řeči.