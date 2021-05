Sloupek Apoleny Rychlíkové: Cesta z města

V minulosti se o Čechoslovácích trochu hanlivě říkalo, že jsou národem chatařů a chalupářů. Že prý se z Husákova „tři plus jedna“ jezdí uzavírat před realitou komunistického režimu do zahrádkářských kolonií, na venkov, do přírody. Tam pečují o své drobné, povolené majetky a nemusejí se konfrontovat s ničím okolo. Vznikla tak figura kutilů s pájkou, kteří posedávají s lahváčem na zahradách a všechno ostatní je jim jedno.