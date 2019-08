Román není árijec. Bianca Bellová nad románem Fyzika smutku

Román není árijec, říká Gospodinov ústy jednoho ze svých hrdinů a v části Noemův komplex dodává: Představuji si knihu, ve které budou všechny druhy a žánry. Od monologu přes Sókratův dialog po epos v hexametru, od pohádky přes traktát po seznam. Od vysoké antiky po návod na zabíjačku. Do téhle knihy může být vepsáno a nashromážděno úplně všechno. I to, i to, i to, ať je tam prostě všechno, jako Noemova archa, ať jsou tam všechna stvoření, malá i velká, čistá i nečistá, musí tam být všechny druhy i všechny příběhy. Čisté žánry mě příliš nezajímají.