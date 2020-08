Revoluce, která se nekonala. Karel Černý o vzestupu a pádu Černých panterů

Také druhý ze zakladatelů Panterů Huey Newton (1942–1989) byl zklamaný z výsledků hnutí za občanská práva, které se snažilo řešit problémy Afroameričanů na Jihu, ale nemělo co nabídnout těm, kteří živořili v černošských ghettech na Severu a Západě.

Newton a Seale se potkali a dál radikalizovali na veřejné vysoké škole Merritt College v kalifornském Oaklandu. Reprezentovali druhou generaci černošských migrantů, jejichž rodiče se v rámci tzv. velké migrace odebrali s vidinou lepšího života z venkovských oblastí Jihu do průmyslových center USA. S dalšími aktivisty navíc Newtona pojilo dětství prožité v bídě, učenost a jemnost vzdělaného intelektuála kombinovaná s drsnými instinkty ulice a to, že mu přes zjevné nadání bílý učitel na střední škole řekl, aby na vysokoškolské studium pro rasový původ zapomněl.

Hampton byl záhy poté zastřelen dvěma ranami vypálenými z bezprostřední blízkosti do temene při policejní razii organizované FBI v jeho bytě, kde spal pod vlivem silných barbiturátů vedle těhotné snoubenky. Během dvou let se jednalo o dvacátého sedmého Pantera zastřeleného policií. Panteři samozřejmě „politickou vraždu“ přetavili v náborovou kampaň, když do rozstříleného bytu pořádali exkurze navštěvované novináři, ženami v domácnosti a důchodci z okolí.