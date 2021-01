R. U. R. s pandemií za zády. Alena Wagnerová ke sto letům od premiéry slavné Čapkovy hry

Ale nebyl by to Čapek, kdyby divákovi nenabídl východisko. Stavitel Alquist, jediný, koho roboti nezabili, se stane svědkem lásky vznikající mezi dvěma mladými roboty – Primusem a Helenou. A láskou se z robotů stávají lidé. Alquist je coby nové lidské pokolení propouští do světa, a oni tak naplňují Čapkovu víru, že jen láska může zachránit svět a zaručuje věčnost života. V Platónově Symposiu si k tomu ještě můžeme přečíst, že láska je touhou po trvalém dobru. Ale můžeme tomu věřit i dnes? Není pro nás R. U. R. již jen hrou o selhání techniky?

Karel Čapek by s námi souhlasil i v tom. Už v roce 1929 napsal: „Učinili jsme měřítkem lidského řádu stroje, nikoli lidi; ale za to nemohou stroje, za to můžeme my. Tím nemluvím proti strojům z mosazi a železa; ani ve snu by mne nenapadlo tvrdit, že by nám bylo lépe bez nich… Ale věc vypadá docela jinak, tážeme-li se, pokračuje-li organizace a dokonalost lidí stejně bezpečně jako organizace a dokonalost strojů; nebo investujeme-li do úpravy lidských věcí stejně mnoho imaginace a důmyslu jako do mechanických vymožeností; řekl bych dokonce, investujeme-li do lidských věcí stejně mnoho zájmu.“