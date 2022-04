Protipříběhy. Sloupek Štefana Švece

Jaké? Příběh Jeleny Osipovové, narozené roku 1945, jejíž rodiče přežili blokádu Leningradu a která chodí na petrohradská náměstí s protiválečnými obrázky. Příběhy Rusů, kteří protestovali proti válce a zavřeli je za to, že použili slovo válka. Pak protestovali s prázdnými papíry a zavřeli je za prázdné papíry. Potom jeden muž, Artur Dmitrijev, začal protestovat s Putinovým citátem z loňského 9. května. Zadrželi ho za Putinův citát z loňského 9. května. Každý z těchhle lidí má stokrát víc odvahy než všichni joudové, co na Twitteru cvrlikají o kolektivní vině Rusů a o tom, že to mají v genech a jsou všichni stejní.