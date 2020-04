Povídky do karantény. Pavla Horáková: Smutek kvetoucích lip

Pavlo, jak trávíte čas v karanténě?

Až na to, že jsem musela přerušit turné po knihovnách a knižních veletrzích, vypadají moje dny podobně jako dřív. Sedím u počítače a něco píšu nebo rediguju. Sice nechodím do rozhlasu natáčet svůj pravidelný pořad, zato pro Vltavu natáčím příspěvky doma v odhlučněné skříni, anebo videa na telefon. Píšu povídku do antologie, do níž přispívá dalších osmnáct českých autorů a jejíž výtěžek poputuje tam, kde to v souvislosti s epidemií bude potřeba. A tak mi zatím nezbývá čas na vlastní tvorbu, velký úklid ani čtení pro radost.