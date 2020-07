Nové struktury vzpomínají. Eva Klíčová nad knihou o firemní kultuře po roce 1989

Pokud podtitul knihy slibuje vhled do „firemní kultury“, je to třeba chápat v užším smyslu: spíše jako projevy kultury nemateriální, takové, která se týká organizace pracovišť, hodnocení zaměstnanců, personální politiky a podobně. Pokud se narátoři vyjadřují o materiálních aspektech ve firmách svých prestižně vnímaných zaměstnavatelů, potom jde spíše o obecné hodnocení modernosti kanceláří a reprezentativnosti budov, několikrát je zmíněn obdiv k „západní kultuře“ včetně zahraničních manažerů, kteří byli „na úrovni“. Co to ale v devadesátých letech vlastně znamenalo, zůstává bez povšimnutí: Jak lidé vnímali povinný dress code? Jaké bylo technologické a materiální zázemí kanceláří a jak se během těch třiceti let měnilo? Jak nástup digitálních technologií zdokonalil foucaultovský „panoptikon“?