Nekteří. Zemřela Vlasta Chramostová

Nikdo z nich nedostal řády, jejich jména nevešla do čítanek ani do dějin. Jsou skromně zaznamenána v knihách, které dnes nikdo nečte, a vyryta na pomníčcích padlých první světové války. Patřili k těm NĚKTERÝM, kteří s přesvědčením, že za práci pro vlast se neplatí, žili i umírali.

Wihanovo kvarteto hrálo Suka a Dvořáka a v mé paměti se míhaly zažloutlé rodinné fotografie, dokumentární snímky dějů a situací vepsaných do ní v časech dávno minulých. Narodila jsem se osm let po konci první světové války, ale do prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, doznívaly silně její ozvuky.

Myslela jsem na velmi dobrodružné odbojové cesty dalšího strýce – Bohuše. Za první války ho vedly rovněž do legií ruských, pak francouzských, aby u něho o pětadvacet let později ve čtyřicátých letech nacisté našli zbraně a 27. srpna 1942 ho v Breslau popravili.

V posledním dopise psal své ženě: „…sám budu asi spálen, tak to vyřiď v Praze – aby můj popel, bude-li možno, uložen nebo poslán byl do Skryjí a tam rozházen v lesích, kde více chodit nebudu.“ Poslední přání strýce Bohuše Rosenbauma, narozeného ve Skryjích 1893, zůstalo nesplněno.

Když umřela, sjelo se do třebíčského krematoria několik autobusů. Sokolové, antifašističtí odbojáři, učitelé, žáci. Byl strašný mráz a obřadník nás vybídl, abychom si aspoň něco z té hromady květin vzali, je škoda tu krásu nechat pomrznout. Velkou kytici jsme s mužem dovezli do Rouchovan a s myšlenkou, že by si to Bláža určitě přála, jsme ji položili na zledovatělý sníh u Masarykova pomníku. Jak se ukázalo, neměli jsme ten nápad jenom my. Někdo tam převezl z Blážiny rakve i velký věnec sokolský.