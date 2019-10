Magická realistka Východu. Sloupek Markéty Pilátové o nobelistce Olze Tokarczukové

Já je četla všechny. Včetně velkého úryvku v literární příloze El Paísu z její autobiografie, která ve Španělsku vyjde co nevidět. Některé romány mám ale i v češtině, jako třeba Denní dům, noční dům. Ten změnil můj pohled na to, jak se dá psát o nedávné historii, o pocitu hranic a jejich překračování, o snech a náboženství. Vždycky mi imponovalo, jak je její psaní živelné, plné nezkrocené obraznosti. Ta někomu může připadat i nepřehledná. V El Paísu Tokarczuková vzpomínala, že když do polského nakladatelství poslala už coby zavedená autorka rukopis knihy Běguni, odepsali jí dotazem, jestli si nepopletla soubory v počítači, nebo je nějak nezpřeházela. Ujistila je, že ne, a loni za Běguny získala Mezinárodní Man Bookerovu cenu.

Ve své autobiografii píše, že ji povolání psycholožky leckdy nudilo, neměla trpělivost poslouchat nářky svých klientů a měla chuť jim říct, že jejich trable jsou nicotné. Přesto se její původní profese do románů otiskla způsobem, který čtenáři umožňuje až terapeutický ponor do podvědomí – nejen svého, ale i do podvědomí dějin, které Tokarczuková většinou popisuje a předává, jako by odlupovala vrstvy z jednotlivých událostí hezky jednu po druhé. Ať jde o odsun Němců, ruské sekty, podivné svaté, nebo židovské komunity.