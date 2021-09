Konec konfliktů v nedohlednu. Marek Čejka o Tálibánu, Hamásu či islamistech v izraelské vládě

Islamismus, nebo poněkud nepřesně „politický islám“, má celou řadu podob, přičemž zdaleka nejvíc se mluví o těch nejradikálnějších. Na al-Káidu se po 11. září 2001 disproporčně zaměřila pozornost výrazné části bezpečnostních složek celého světa, ale ani tak se ji dodnes nepodařilo zničit, jen hodně oslabit. Podobně v roce 2001 nikdo netušil, že po al-Káidě přijde ještě nebezpečnější klon radikálního islamismu – takzvaný Islámský stát. I přes tyto znepokojivé tendence se domnívám, že dnešní variace al-Káidy a ISIS budou působit spíš už jen v periferních oblastech světa, jako je Africký roh, saharská a subsaharská Afrika či oblast Afghánistánu – tam se navíc ukáže, co s touto tendencí udělá vláda Tálibánu.

New York, 11. září 2001

O „post-islamismu“ píše řada orientalistů a politologů již přes dvě dekády. Ten pojem znamená velmi zjednodušeně rozřeďování tradičnějších aspektů politického islámu modernitou. V politice to může znamenat například transformaci islamistických stran na strany více sekulární, ve kterých už islám hraje pouze symbolickou roli – což si lze představit například na modelu západních křesťanskodemokratických stran, které nejsou nějakými teokratickými stranami snažícími se nastolit Ježíšovo království, ale spíše jen povrchněji vycházejí z různě interpretovaných křesťanských hodnot.

Co se ale bude dít v reálu, je otázka. Už nyní můžeme vidět na teritoriích pod dnešní správou Tálibánu řadu excesů, které se podobají těm dřívějším. Celkově asi jeho vláda nedosáhne stejné míry brutality, ale i tak by mohlo jít o znovuzrození jednoho z nejméně tolerantních režimů v muslimském světě.

Z poznatků Gillese Kepela i řady znalců afghánské politiky vyplývá, že Tálibán sám o sobě globální hrozbu nikdy nepředstavoval. Nespadá totiž jednoznačně do žádného ze dvou hlavních typů radikálně islamistických organizací – ty jsou buďto inspirovány v zásadě modernistickým Muslimským bratrstvem, anebo se jedná o džihádisty typu al-Káidy. Na rozdíl od těchto dvou typů organizací pracuje Tálibán výrazně méně s moderními koncepty politiky, zahrnujícími mimo jiné ambice k mezinárodnímu či globálnímu vlivu.

Tálibán je tak hodně specifický a bylo by ho nejspíš možné označit za paštunské kmenově-fundamentalistické hnutí vycházející ze specifických afghánsko-paštunských tradic, které se navíc soustředí prakticky výhradně na teritorium Afghánistánu.

Důležité nicméně je, že Tálibán poskytoval a nadále může poskytovat ochranu dalším radikálním skupinám. To v případě azylu pro al-Káidu před rokem 2001 souviselo s velmi specifickou solidaritou mezi paštunskými a arabskými veliteli, včetně Usámy bin Ládina, z dob společného boje proti sovětské armádě a prosovětskému afghánskému loutkovému režimu v osmdesátých letech. Nešlo však zdaleka o bezproblémové spojenectví a Tálibán již tehdy litoval, že mu al-Káida nakonec přerostla přes hlavu a motivovala mimo jiné americkou invazi do Afghánistánu.

Až do letošního jara se přinejmenším při pohledu zvnějšku mohlo zdát, že vliv Hamásu postupně upadá, neboť se o něm ve světě takřka přestalo mluvit. Nicméně když se v květnu rozhořely nepokoje v Jeruzalémě, ukázalo se, že Hamás je stále schopen výrazně zasahovat do izraelsko-palestinského konfliktu.

Alternativy se hlavně představitelé Fatahu – konkrétně dlouholetý prezident Palestinské autonomie Mahmúd Abbás a jeho okolí – snaží oklešťovat. Naposledy se to projevilo Abbásovým odkladem tolik potřebných palestinských voleb, které by dodaly palestinské politické scéně novou legitimitu. I to byl ostatně jeden z dalších důvodů oživení izraelsko-palestinského konfliktu letos v květnu.