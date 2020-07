Když to dokážou v Gileádu… Sloupek Kláry Vlasákové o knize Margaret Atwoodové

Děj Svědectví je zasazen do fiktivního Gileádu, jenž oklestil veškeré ženské svobody a rozdělil ženy do několika skupin, přičemž cílem všech je sloužit mužům a rodit děti. Oddaně, poslušně, bez jakéhokoli přihlédnutí k vlastním potřebám. Ženská existence byla zredukována na péči a reprodukci.

Svědectví se odehrávají několik let poté, co hrdinka Příběhu služebnice zmizela ve voze, jenž ji vezl neznámo kam. O dalším směřování Gileádu se dozvídáme prostřednictvím tří postav, které se v konečném důsledku spolupodílejí na jeho pádu.

Nicméně Atwoodové nejde jen o komentář k současnému dění. K tomu by jí ostatně lépe posloužil publicistický text nebo rozhovor do novin. V době, kdy slovo gender vyvolává popuzené reakce (nehledě na kontext) a kdy řada temných dystopických děl působí spíš jako ještě celkem milý, realistický odhad budoucnosti, přichází Atwoodová s něčím, co čtenáři a čtenářky tak úplně nečekají: s ujištěním, že ať je situace jakkoli mizerná, nemusí to tak být napořád – a vždycky lze něco dělat.