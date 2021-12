Katalog iracionality. Pavel Pospěch a jeho obhajoba sociologie

Komunistickému režimu v Československu se ovšem podle Pospěcha podařilo místo rovnostářských, civilizovaných a racionálních front stvořit fronty „protekční, ponižující a absurdní“, například proto, že vybraní jedinci nemuseli stát dlouhé hodiny ve frontě a do obchodu mohli rovnou zadem. A upozorňuje, že i dnes pro některé občany pravidla platí a pro jiné jako by neplatila: daňové úniky mocných a bohatých se podle autora mohou pro liberální demokracii stát tím, čím byly pro komunistický režim „fronty na banány“ pro většinu a jejich obcházení pro ty privilegované.

Neznámá společnost tak obsahuje některé vtipné a podnětné postřehy, ale skeptik by možná řekl, že řada pasáží především shrnuje, co o daném tématu napsali jiní. Ovšem dodejme, že snažit se stále znovu a lépe pojmenovávat, co pojmenovali už předchůdci, je prostě úděl sociálních vědců a Pospěch to činí srozumitelně, inteligentně, elegantně a s působivými závěrečnými pointami.

Některá Holého vysvětlení, jež Pospěch cituje, poukazují na to, že ne vše se dá vysvětlit přetrvávajícím komunistickým dědictvím: zatímco my krčíme rameny a jako na viníka ukazujeme na komunistický režim, naši dědečkové podobně krčili rameny a ukazovali na císaře pána.

Uvést by se daly další obdobné tituly, především 47 odstínů české společnosti – Pospěch probírá méně témat, ale poněkud více do hloubky. Každopádně naše společnost má tolik „slepých skvrn“, že ani další kniha na toto téma nevychází zbytečně.

Na obhajobu nezastupitelnosti jejich přístupu Pospěch uvádí příklad z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, kdy se hlavní plánovač chystal v centru New Yorku vybudovat dvě nové dálnice. Na papíře šlo o dobře promyšlené projekty, jejichž jednotlivé aspekty jako technické parametry, dopravní kapacita či ekonomická návratnost byly detailně propočítané. Plán ale narazil na odpor veřejnosti. Zaskočení zástupci stavebních firem se obraceli k projektantům z plánovací kanceláře, ale ti jen krčili rameny: „My nic, my jsme to naměřili dobře.“ Lidé se prostě „začali chovat jinak, než jak jim to plánovači určili“.