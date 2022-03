Hledání morální obdoby války. Esej Jana Géryka

Samoúčelná válka pro válku, válčení pro vyčlenění si slavného místa v dějinách, to vše bylo velkou částí západních společností už tehdy odmítáno a militarismus tohoto typu byl v amerických intelektuálních kruzích připisován již jen některým zemím, v té době zejména Německu a Japonsku.

Nicméně přesto je podle Jamese i pro moderního západního člověka válka stále něčím vzrušujícím. Během války člověk žije „silný život“, „život in extremis“, pro dosažení vítězství v sobě musí maximalizovat řadu ctností, jako jsou věrnost, soudržnost, houževnatost, hrdinství, případně intelekt, tedy vlastnosti, které jinak v éře „ekonomiky slasti“ aktivovat až tak nepotřebuje.

Odlišme však širší zkušenost války od její nejkrajnější podoby, tedy od přímé zkušenosti fronty. Jak vysvětluje v jednom ze svých Kacířských esejů filosof Jan Patočka s odkazem na Ernsta Jüngera či Pierra Teilharda de Chardin, to, co je v prožitku fronty „hluboce a zásadně pozitivní“, není „přitažlivost propasti a romantika dobrodružství“. Perverzní romantizaci propadají spíše davy vítězoslavně vyprovázející vojáky na frontu, což je obrázek známý především z počátku první světové války, před níž Evropa dlouhá desetiletí nepoznala konflikt kontinentálního rozsahu.

Smysl frontové zkušenosti je podle Patočky jiný, tkví v její absolutnosti. Na vojáka na frontě „učiní výpad naprostá svoboda“ ve smyslu svobody oproštěné „od všech zájmů míru“. Tím se chce říct, že v okamžiku frontového střetu ztrácejí svůj význam motivy, které vojáky do války dovedly a které člověka zvěcnily do té míry, že nasazuje život na frontě. Motivy, jež „vyvolaly vůli k válce, se spalují ve výhni fronty, je-li její zkušenost dost hluboká“ – píše Patočka.

Aby se však z individuálních frontových zkušeností – a to jak vojáků, tak bohužel i civilistů, jejichž domovy fronta prochází – stal dějinný faktor, je podle Patočky potřeba „solidarity otřesených“, která se projevuje nesouhlasem s „mobilizačními opatřeními“, jež „eternizují válečný stav“, činí jej věčným.

Tento nesouhlas, dodává Patočka, by měl spočívat v odmítnutí „sebelíbivějších hesel, která ve skutečnosti zvou k válce“, hesel jako národ, stát, beztřídnost nebo světová jednota.

Solidarita otřesených nemá pozitivní program, promlouvá „ve varováních a zákazech“. Tak například příběh „otřesených“ ruských mladíků, kterým bylo řečeno, že jedou na cvičení, a přitom byli posláni přímo na frontu, by mohl být, vrátí-li se domů, varovnou promluvou proti líbivému heslu obnovy velkoruského impéria.

I přes souhlas s nutností onoho varovného hlasu, který je překážkou „válečných zájmů míru“, nyní nicméně polemizujme s Patočkovou kritikou „mobilizačních opatření“. Co kdybychom spolu s Jamesem nalezli „morální obdobu“ Patočkova „(eternizovaného) válečného stavu“, a tak přece jen legitimizovali existenci nadindividuálních konceptů, které Patočka označuje jako „líbivá hesla“?

Sebezpytné otázky si ovšem můžeme pokládat, i pokud jde o ony rané, ve zvláštním slova smyslu euforické fáze válečných konfliktů. Například: Není to pro nás především vzrušující? Jak vysvětluje Erich Fromm, jen málo nepříjemných stránek života zasahuje moderního člověka tak bolestně jako nuda. Proto nejrůznějšími způsoby uniká tomu, aby byl sám se sebou: tvoří, konzumuje, komunikuje s ostatními, touží prožít něco naplňujícího.

Mysli, pracuj, diskutuj. Letní filosofická škola jako prostor, kde to rezonuje

Mysli, pracuj, diskutuj. Letní filosofická škola jako prostor, kde to rezonuje SALON

Není tedy to, co při současné vlně sounáležitosti s Ukrajinou cítíme, vlastně štěstí – zvláště máme-li pocit, že jsme aktivními aktéry zachraňujícími uprchlíky či vyvíjejícími tlak na své zvolené zástupce? Štěstí jakožto aktivní, naplněný smutek, a tedy nikoli deprese?

První souvisí se zmíněným používáním obratu Ukrajino, jsme v tom s tebou. Prožíváme-li pocit štěstí v podobě aktivního sounáležitého smutku a usmíváme se na své přátele s ukrajinskými vlajkami na benefičním koncertě, není to nutně něco, za co bychom se měli stydět a odsoudit sami sebe za pokrytectví. Spíše jde o to si uvědomit, že naše emoce a solidarita jakožto pouhých přihlížejících konfliktu jsou jiného druhu než ty, které prožívají lidé na frontě či na útěku z vybombardované oblasti. U nich jde o absolutní zkušenost patočkovské otřesenosti oproštěné od veškerých motivů, tedy i od snahy dosáhnout štěstí skrze „prožití něčeho velkého“.