Esej Václava Bělohradského: Český „zpěv nenávisti“

V knize Svět včerejška připomíná tragédii tohoto osobně laskavého člověka velký intelektuál a pacifista Stefan Zweig. Když přišel v roce 1918 mír, lidé se snažili osvobodit od zaslepení válečných let, obchodníci chtěli zase obchodovat a spisovatelé zase psát bez nenávisti. O Lissauerovi se v berlínských kavárnách začalo mluvit s pohrdáním, jako by on sám všechnu tu nenávist zasel. Co se z ní urodilo, sklidil později Hitler, který židovsko-německého ultranacionalistu z Německa vyhnal.