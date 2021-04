Co by se stalo, kdyby. Povídky Teda Chianga vracejí do sci-fi údiv

Americký literární teoretik W. R. Irwin definoval v sedmdesátých letech v knize The Game of the Impossible veškerou fantastickou literaturu jako „zjevné porušení toho, co je obvykle považováno za možné“. Žánr science fiction jako „hra nemožnosti“ podle něj stojí na kardinální otázce Co by se stalo, kdyby…, od níž se odvíjejí jeho narativní struktury.