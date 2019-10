Na Žofíně se čeká až sto tisíc Gottových fanoušků

O rozloučení s Gottem je enormní zájem už nyní, před jeho vilou Na Bertramce lidé ze svíček a květin utvořili do včerejška koberec velký desítky čtverečních metrů.

Předloni fanoušci zpěvačky Věry Špinarové proudili do smuteční síně krematoria ve Slezské Ostravě v několikasetmetrové frontě po čtyři hodiny, podle odhadu městské policie jich bylo 40 tisíc.

„Budeme to muset koordinovat s akcemi Signal festivalu,“ upozornil Právo Tadeáš Provazník z pražského magistrátu. Při tradičním festivalu světel se v ulicích Prahy pohybují statisíce lidí.

Původně vláda zamýšlela uspořádat zpěvákovi státní pohřeb, ale manželka Ivana Gottová se nakonec rozhodla pro pohřeb se státními poctami. To znamená, že ceremoniál bude méně oficiální.

„Jsme připraveni se do toho zapojit. Čestná stráž bude z pražské posádky, která většinou jezdí na pohřby po celé republice,“ řekl Právu mluvčí obrany Jan Pejšek.

Otázkou zůstává, kde bude Karel Gott pochován. Rodina tuto informaci ještě nezveřejnila. „Pokud bude nějaká aktuální informace, kterou by manželka pana Gotta potřebovala sdělit veřejnosti, objeví se pouze na oficiálních stránkách Karla Gotta www.karelgott.com,“ řekla v pátek Gottova mluvčí Aneta Stolzová.

Dříve bývala v den smutku zrušena i divadelní představení, společenské akce nebo sportovní utkání. Ale to bude na rozhodnutí každého. Ještě do roku 2017 musely v den státního smutku zavírat kasina a herny, ale po změně zákona to po hazardních společnostech nikdo nemůže požadovat.